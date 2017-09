Kurdistan irakien: l’autre référendum à haut risque

Loin de la Catalogne, il y a aussi le Kurdistan irakien, où doit se tenir lundi prochain, envers et contre tous, un référendum d’autodétermination plusieurs fois reporté. Un référendum qui va se tenir dans un contexte géopolitique autrement plus explosif et dangereux qu’en Europe. Pour autant, le désir parmi les Kurdes de former un pays est irrépressible. Ce référendum a besoin d’être tenu.

Tout plaide pour que le Kurdistan irakien finisse un jour par devenir indépendant. Dans un monde plus juste, il le serait déjà. Les Kurdes, qui forment aujourd’hui un peuple éparpillé de 40 millions de personnes, veulent d’un État à eux depuis au moins un siècle, écartelés qu’ils sont depuis la fin de la Première Guerre mondiale entre quatre pays dont les frontières ont été tracées plus ou moins arbitrairement par les Britanniques et les Français afin de servir leurs intérêts coloniaux.

Il se trouve que les cinq millions de Kurdes de l’Irak ont fait des progrès sur la voie de l’indépendance à la faveur du renversement par les États-Unis de Saddam Hussein en 2003. Deux ans plus tard, l’Irak devenu un État fédéral se dotait d’une nouvelle Constitution accordant à la région kurde une large autonomie. L’état de guerre dans lequel le Moyen-Orient a été plongé a retardé l’organisation du référendum. Et c’est sans doute en partie par impatience que Massoud Barzani, président du gouvernement régional du Kurdistan depuis 2005, a finalement annoncé en juin que le peuple serait formellement consulté sur son avenir le 25 septembre.

Il s’agit forcément d’une démarche semée d’embûches, aux retombées géopolitiques imprévisibles. Si le groupe État islamique est aujourd’hui affaibli — grâce en bonne partie à la résistance sur le terrain des combattants peshmergas —, il reste que le nord de l’Irak demeure une zone de guerre. Le référendum pourra-t-il même être organisé convenablement ?

La démarche se heurte ensuite aux vives objections des capitales voisines, à commencer par Bagdad, pour laquelle il ne saurait être question de reconnaître les résultats de la consultation. En Turquie et en Iran, qui abritent des communautés kurdes de plusieurs millions de personnes, le tollé n’a cessé de prendre de l’ampleur. On connaît l’opposition violente et viscérale du président Recep Tayyip Erdogan à l’avancement des 12 millions de Kurdes qui habitent en Turquie. Craignant une « contagion », Ankara a dit voir dans ce référendum une « terrible erreur » et réclame le respect de « l’intégrité territoriale de l’Irak »… Argument pour le moins saugrenu, considérant la nature artificielle de ses frontières — et comme si le statu quo, quel qu’il soit, était nécessairement un facteur de stabilité. Jeudi, Ankara, Téhéran et Bagdad ont réclamé l’annulation du référendum, faute de quoi elles envisageraient des « mesures de rétorsion coordonnées ». Tous unis contre les Kurdes !

D’aucuns pensent qu’à 71 ans Massoud Barzani, qui est chez lui un homme contesté, joue son va-tout et qu’à vouloir tenir ce référendum, il cherche à détourner l’attention des problèmes internes de la société kurde — corruption, anémie économique, rivalités politiques paralysantes. Il n’en reste pas moins qu’il est dans l’ordre des choses que les Kurdes puissent se prononcer sur leur avenir. Que le « oui » l’emporte et l’arme du référendum pourra au moins être utilisée pour faire pression sur Bagdad — et pour tenter de surmonter les objections à un projet national qui se veut après tout laïque, démocratique et facteur de progrès social.