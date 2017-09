Washington critique toujours l’accord iranien

New York — Le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, a déclaré avoir eu mercredi un premier échange « utile » et « concret » avec son homologue iranien Javad Zarif, mais Washington continue d’avoir de « gros problèmes » avec l’accord nucléaire iranien, a-t-il ajouté.



Cette première rencontre avec Javad Zarif, avec les autres pays signataires, s’est bien passée, selon le secrétaire d’État. « C’était une bonne occasion de se rencontrer, de se serrer la main. Le ton était très concret, il n’y a pas eu de cris, nous ne nous sommes pas lancés des chaussures dessus », a-t-il assuré.



« C’était une discussion politique », « nous avons eu un échange très ouvert et franc entre toutes les parties », a-t-il ajouté. « J’espère que c’était utile pour les autres », « j’ai personnellement trouvé utile d’entendre leur point de vue ».



Donald Trump, qui doit décider d’ici mi-octobre s’il renie ou pas le texte historique de 2015, « a été assez clair » quant à « ses inquiétudes au sujet de l’accord lui-même, l’objet de l’accord et l’application de l’accord », a souligné le chef de la diplomatie américaine après une réunion à l’ONU avec les autres ministres des pays signataires, dont Téhéran.



Des échéances «inacceptables»



Le président américain juge notamment « inacceptables » certaines échéances, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à New York. L’accord prévoit que certaines restrictions aux activités nucléaires iraniennes tombent à partir de 2025.



L’accord est censé garantir le caractère strictement civil et pacifique du programme nucléaire iranien, en échange de la levée progressive des sanctions contre Téhéran. Il a été signé par l’Iran avec six grandes puissances (États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne) au terme d’une douzaine d’années de difficiles négociations.



Mais le gouvernement Trump juge que les « attentes » d’une stabilisation du Moyen-Orient qu’avait engendré l’accord ont été déçues. « Malheureusement, depuis l’accord nous n’avons pas constaté que la région est devenue plus stable et pacifique », a dit Rex Tillerson, évoquant le soutien iranien au régime de Bachar al-Assad en Syrie, ainsi que des cyberattaques et le développement du programme de missiles balistiques de Téhéran. « C’est un vrai problème », a-t-il insisté.