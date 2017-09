L’heure est à la recherche de survivants au Mexique

Photo: Miguel Tovar Associated Press

Une course contre la montre s’est enclenchée mercredi pour les pompiers, policiers, soldats et volontaires qui cherchaient activement les survivants prisonniers des décombres, au lendemain du violent séisme de magnitude 7,1 qui a secoué le centre du Mexique.

Au moins 230 personnes ont perdu la vie, selon le dernier bilan des autorités locales. La capitale, Mexico, a été particulièrement frappée par la catastrophe, comptant 100 décès. Parmi eux, 21 enfants et 5 adultes, ensevelis sous les restes de l’école primaire et secondaire Enrique Rebsamen, qui s’est écroulée sous la violence des vibrations sismiques. Une trentaine d’élèves étaient encore portés disparus mercredi soir, selon les services de secours.

Dès le lever du jour, de nombreux volontaires se sont donné rendez-vous au parc de Mexico — où plusieurs bâtiments se sont effondrés dans les rues avoisinantes — afin d’apporter aide et soutien aux sinistrés. Certains distribuent de la nourriture gratuite, d’autres, des couvertures.

« Les gens ne sont pas allés travailler aujourd’hui, il n’y avait personne dans le métro habituellement bondé. Les gens sont soit restés chez eux, soit [allés] dehors avec leur pelle pour aider », raconte Caroline Lévesque, journaliste indépendante d’origine québécoise, qui vit à Mexico depuis six mois.

Alors que chaque minute devient cruciale pour sauver les vies des personnes restées bloquées sous les décombres, les civils s’organisent vite et travaillent à l’unisson. « Ils ne savent pas ce qu’ils vont trouver là-dessous, mais ils cassent la roche et parfois quelqu’un lève le poing pour demander le silence de la foule afin d’écouter les cris sous les pierres », décrit-elle.

Les dégâts se concentrent surtout dans le sud de la ville et les quartiers touristiques de la Roma et la Condesa. Une quarantaine de bâtiments sont déjà réduits en poussière, d’autres menacent de tomber à tout moment.

L’électricité avait été rétablie dans environ 85 % de la capitale mercredi, mais les cours restaient suspendus dans les écoles des zones affectées.

« Nous continuons à rechercher des gens. Au moins 40 personnes ont été retrouvées en vie dans deux bâtiments écroulés », a déclaré à la chaîne Televisa le maire de Mexico, Miguel Ángel Mancera, ajoutant que les structures de quelque 600 autres constructions allaient être inspectées.

Plusieurs pays, dont Israël, le Chili et le Salvador, ont annoncé l’envoi de secouristes.

Les habitants de plusieurs autres États à travers le pays pleuraient aussi leurs morts, gardant espoir de trouver des survivants. Dans l’État de Morelos, 69 personnes sont décédées, 43 dans celui de Puebla, 13 dans l’État de Mexico, 4 dans le Guerrero et une à Oaxaca, selon le directeur de la Protection civile, Luis Felipe Puente.

L’épicentre du séisme, qui s’est produit à 13 h 14 locales, a été situé à la frontière des États de Puebla et de Morelos (au centre du pays), à 51 km de profondeur, selon le centre géologique américain USGS.

Après la secousse de mardi, 22 répliques ont été enregistrées, et les autorités appellent les habitants à la plus grande prudence. « Si vous ne vous sentez pas en sécurité, on vous recommande de ne pas rester dans votre habitation », a prévenu Carlos Valdés, le directeur du Centre national des désastres.

Nouvelle tragédie

Nombre d’habitants n’ont pas dormi de la nuit mardi, craignant une forte réplique aux conséquences désastreuses. Rappelons que cette secousse intervient quelques jours à peine après un tremblement de terre de magnitude 8,2 dans le sud du pays qui a fait une centaine de morts et plus de 200 blessés, le 7 septembre.

Situé à la jonction de cinq plaques tectoniques, le Mexique est l’un des pays du monde où l’activité sismique est la plus forte.

Comble du sort, le séisme de mardi est survenu 32 ans jour pour jour après le grand tremblement de terre de 1985, qui a fait plus de 10 000 morts et reste un traumatisme national au pays.

À 11 h mardi matin, les autorités avaient même organisé un exercice de simulation destiné à la population, une façon de commémorer la tragédie de 1985 tout en rappelant les mesures de sécurité et d’évacuation. « Deux heures plus tard, ça arrivait vraiment. Mes deux colocataires qui étudient a l’Université de Mexico n’y croyaient pas sur le coup. C’était un moment d’incompréhension, surréaliste, pour bien des gens », dit Caroline Lévesque.

Depuis la tragédie du 19 septembre 1985, un système d’alerte à l’aide de capteurs situés sur les côtes a été développé au Mexique. « Les sismographes permettent de détecter les vibrations et ainsi de prévoir, de faire des alertes suffisamment à temps pour limiter les dégâts, comme fermer les systèmes électriques ou de gaz, arrêter les trains », fait remarquer la professeure au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère à l’UQAM, Fiona Ann Darbyshire.

Place à la reconstruction

Même si les réglementations pour la construction ont été durcies dans les trente dernières années, « ça va prendre des années pour tout reconstruire », croit Mme Darbyshire.

De son côté, l’architecte Guillaume Pelletier estime nécessaire d’apprendre des tragédies pour mieux reconstruire les villes affectées. M. Pelletier a longtemps travaillé au Japon, un pays fortement touché par des catastrophes naturelles et qui a su développer, selon lui, une grande expertise pour rendre les bâtiments plus sécuritaires. « Il faut évidemment reconstruire, mais avec de nouvelles technologies de construction qui encouragent la flexibilité des bâtiments. À chaque nouvelle tragédie, le code du bâtiment doit s’ajuster et s’adapter aux découvertes faites dans les décombres », indique-t-il.