Ont lieu dimanche des élections générales en Allemagne où les sondages prédisent un quatrième mandat à la chancelière Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005. Dans le premier d’une série de textes, notre correspondant Christian Rioux se penche sur l’impact politique de la crise des migrants.

Ce jour-là, une cellule de crise s’était réunie au ministère de l’Intérieur à Berlin juste en face de la chancellerie, de l’autre côté de la Spree. Une vingtaine de personnes, parmi les plus hauts responsables de l’État, devaient décider des actions urgentes à prendre devant l’afflux de migrants qui traversaient par milliers la frontière avec l’Autriche. Le ministre de l’Intérieur, Thomas de Maizière, faisait l’aller-retour entre ses fonctionnaires et les appels à Angela Merkel. Chaque fois, il revenait dans la salle de réunion avec le même air dépité : il n’y avait toujours pas de décision ! En ce 12 septembre 2015, la décision ne viendra jamais.

« Ce jour-là, Angela Merkel n’a jamais décidé de fermer les frontières comme prévu. Mais elle n’a jamais décidé non plus de les ouvrir pour des raisons humanitaires. La décision n’a tout simplement pas été prise. On n’a tout simplement rien fait. » Pour arriver à cette conclusion, qui décoiffe à la fois ceux qui sanctifient la chancelière pour sa générosité à l’égard des migrants et ceux qui la démonisent pour les avoir laissés passer, le journaliste Robin Alexander a enquêté pendant six mois. Ce correspondant qui suit Angela Merkel depuis huit ans pour le grand hebdomadaire Die Zeit a interviewé des dizaines de personnes et reconstitué minutieusement la séquence de ces quelques semaines pendant lesquelles l’Allemagne a accueilli plus d’un million de migrants.

Le succès du livre (Die Getriebenen, que l’on pourrait traduire par « L’engrenage ») contraste avec le silence des principaux candidats de cette campagne sur cet épisode pourtant au coeur du dernier mandat. L’ouvrage s’est écoulé à 80 000 exemplaires en deux semaines et se trouve toujours dans la liste des best-sellers. « J’ai voulu reconstituer un événement qui semblait totalement incompréhensible pour nous qui suivions pourtant la chancelière depuis des années, dit Alexander. Jamais Angela Merkel ne s’était intéressée aux réfugiés avant ce moment. Elle n’avait jamais visité un seul refuge de migrants. Personne n’y comprenait rien. Certains me demandaient même si elle était folle. »

L’ombre du petit Aylan

Robin Alexander montre que, dès les premiers jours de septembre 2015, tout était en place pour fermer les frontières. Le ministère de l’Intérieur s’y était minutieusement préparé. Or, que s’était-il passé entre-temps ? Le 2 septembre, la photo du petit Aylan mort sur une plage de la Turquie a fait le tour du monde. Quelques jours plus tôt, 70 migrants avaient été retrouvés morts dans un camion réfrigéré en Autriche alors même qu’Angela Merkel était à Vienne pour tenter de trouver une solution européenne à la crise. En même temps, explique Alexander, « la chancelière, qui n’oublie jamais les sondages, qu’elle commande d’ailleurs par dizaines, constate que les Allemands sont très sensibles à ces migrants et qu’ils supporteraient mal l’image d’une Allemagne qui leur fermerait ses portes ».

Angela Merkel, qui est un animal politique à sang froid, aurait donc laissé faire et suivi l’inclinaison du moment. C’est alors qu’elle se rend pour la première fois dans un refuge qui accueille des migrants. Les premiers jours, les choses se passent plutôt bien. Dans les gares, les Allemands chantent en anglais : « Say it loud and clear, refugees are welcome here ! » (Disons-le fort et clairement, les réfugiés sont les bienvenus ici !)

« Sauf qu’à un certain moment, on ne contrôlait plus rien, dit Alexander. Le ministre social-démocrate Sigmar Gabriel déclara que le pays avait atteint ses limites. Pour les premiers 100 000 migrants, c’était normal de les accueillir. Mais, accueillir un million de personnes en si peu de temps, c’était complètement fou et, disons-le, irresponsable. Les migrants entraient sans même s’inscrire et bon nombre sont disparus dans la nature. »

L’enquête de Robin Alexander pose de nombreuses questions sur le rôle des médias et le poids des images. Mais aussi sur les conséquences de ce « non-choix ». Alexander rappelle que, quelque temps plus tard, le gouvernement polonais a perdu les élections au profit d’une droite dure malgré un bilan économique plutôt enviable. Cela ne serait peut-être pas arrivé si les Européens de l’Est n’avaient pas eu le sentiment qu’on ne contrôlait plus rien.

Ensuite, sans le moindre préavis, Angela Merkel va remettre en question la règle de Dublin qui veut qu’un demandeur d’asile doive faire sa demande dans le premier pays qu’il atteint. « Elle avait pourtant toujours défendu cette règle comme la prunelle de ses yeux »,dit Alexander. Enfin, la chancelière fait volte-face et tente en vain d’imposer une répartition des migrants par quotas à une Europe qui n’en veut pas. « Évidemment que ça n’a pas marché ! On n’arrive pas comme ça dans l’Union européenne pour imposer son diktat. Par ces revirements, Merkel s’est mis à dos l’Europe de l’Est. C’était facile à prévoir. »

Un débat éclipsé

Six mois plus tard, l’Allemagne sera évidemment obligée de refermer ses frontières. Elle suspendra même le regroupement familial pour une partie des migrants et tentera d’expulser un grand nombre de ceux à qui le statut de réfugié a été refusé. Cela s’explique aussi par le revirement de l’opinion publique, selon Alexander. « Merkel vend aux Allemands ce qu’ils veulent. La voilà, dans cette campagne, qui affirme que ce qu’elle a fait à l’automne 2015 a été extraordinaire. Pourquoi alors promet-elle que ça ne se reproduira jamais plus ? »

Parmi les 75 pages du programme électoral de la CDU, il faut attendre la page 53 pour voir apparaître le mot « réfugié ». Le journaliste constate que, même si le sujet est aujourd’hui passé au second plan — grâce notamment au silence de la CSU, l’allié bavarois de Merkel —, le résultat le plus tangible de cet épisode risque d’être l’entrée au Bundestag, pour la première fois depuis 1945, d’un parti d’extrême droite. Si l’on en croit les sondages, Alternativ fur Deutschland (AFD) pourrait même devenir dimanche la troisième force politique du pays.

« C’est le prix que nous risquons de payer, conclut Alexander. En ouvrant les frontières, les Allemands ont essayé de se débarrasser de leur passé, dit-il. Ils n’ont pas voulu affronter cette image d’eux-mêmes. Mais les choses ne sont malheureusement jamais aussi simples… »