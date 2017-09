Neuf éléphants en cavale meurent électrocutés au Botswana

Gaborone — D’ordinaire proies des contrebandiers qui convoitent leur ivoire, ils ont cette fois été victimes du progrès. Neuf éléphants qui s’étaient échappés d’un parc du Botswana ont été retrouvés morts électrocutés, ont rapporté mardi les autorités locales. Selon le ministère de la Vie sauvage, de l’Environnement et du Tourisme, le troupeau s’était enfui de la réserve animalière de Makgadikgadi Pans (nord-est) en brisant la clôture. C’est en baguenaudant autour du village voisin de Dukwi que l’un des pachydermes a déraciné le poteau d’une ligne électrique à haute tension qui est retombée sur le reste de la harde, qui s’abreuvait dans une mare toute proche, a raconté le chef de la localité. Le Botswana abritait en 2015 plus de 135 000 éléphants, la plus grande population de pachydermes du continent.