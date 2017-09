Deux défenseurs saoudiens des droits de la personne arrêtés

Dubaï — Deux défenseurs saoudiens des droits de la personne, Abdelaziz al-Shubaily et Issa al-Hamid, ont été arrêtés le week-end dernier, alors qu’une campagne contre des dissidents se poursuit en Arabie saoudite, ont indiqué mardi des ONG. Les deux hommes sont membres fondateurs de l’Association Civil and Political Rights (ACPRA), dissoute en 2013 et interdite depuis. Des sources citées par le Gulf Center for Human Rights (GCHR) ont précisé que leur arrestation est liée à des condamnations judiciaires prononcées contre eux. En janvier 2017, une cour spéciale avait confirmé la condamnation à huit ans de prison de M. Shubaily pour avoir appelé à des manifestations et menacé l’ordre public. En décembre 2016, un autre tribunal avait alourdi une peine de prison contre M. Hamid, condamné au total à 11 ans pour propagation de fausses nouvelles et atteinte à l’image de l’État.