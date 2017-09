Macron prône un «multilatéralisme» plus efficace

S’exprimant aussi pour la première fois dans l’hémicycle des 193 États membres des Nations unies, le président français Emmanuel Macron a mis l’accent, mardi, sur le climat, assurant que l’accord de Paris « ne sera pas renégocié » malgré le retrait des États-Unis -- un sujet que son homologue américain a passé sous silence à la tribune.

Mais « la porte sera toujours ouverte » aux États-Unis, avec lesquels il entend poursuivre le dialogue, a-t-il ajouté.

Le président français s’est fait le chantre d’un « multilatéralisme » plus efficace.

« Par langueur, nous avons laissé s’installer l’idée qu’on est plus fort quand on fait preuve d’unilatéralisme », a-t-il souligné, défendant la nécessité de préserver les accords internationaux, obtenus souvent après de longues luttes.

Dénoncer l’accord iranien serait une « lourde erreur », « ne pas le respecter serait irresponsable », a-t-il ainsi mis en garde alors que Donald Trump doit rendre sa décision d’ici mi-octobre.

La France a notamment posé sur la table des discussions la possibilité d’un « complément » à l’accord sur le nucléaire iranien, sur lequel les signataires pourraient travailler pour l’après 2025, une manière d’entrouvrir une porte de sortie pour Washington.

Dans son discours, le président français a aussi dénoncé le « nettoyage ethnique » contre la minorité musulmane des Rohingyas au Myanmar.

Il a appelé de ses voeux la création d’un « groupe de contact » réunissant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et les « parties prenantes » au conflit en Syrie, pour enclencher une nouvelle dynamique en vue d’une solution politique.

Malgré des divergences sur des sujets-clés, Donald Trump et Emmanuel Macron avaient fait assaut d’amabilités lundi lors d’une rencontre bilatérale à New York.

« Il fait un super boulot en France » et « a eu l’une des plus grandes victoires électorales de tous les temps », a lancé le président américain. « Nous avons beaucoup de vues communes » et « la force de cette relation, c’est que nous nous disons tout », a renchéri Emmanuel Macron.

« Je ne céderai rien aux équilibres de l’accord de Paris » sur le climat, a souligné mardi matin Emmanuel Macron devant des journalistes, à propos du retrait américain de ce document. « Je poursuis le dialogue avec le président Trump, car je suis convaincu qu’à la fin, il comprendra que son intérêt, l’intérêt des Américains, c’est d’être dans l’accord de Paris », a-t-il ajouté.

Pour Alessandra Novosseloff, chercheuse à l’International Peace Institute à New York, Donald Trump « est plus flexible en coulisses » qu’en public.