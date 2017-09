Kurdistan irakien: la pression monte autour du référendum

Téhéran — L’Iran a menacé dimanche de fermer sa frontière avec la région autonome du Kurdistan irakien et de mettre fin à tous ses accords de sécurité avec celle-ci si elle venait à proclamer son indépendance.

« La sécession de la région kurde avec l’État irakien signifierait [pour l’Iran] la fermeture de tous les postes-frontière » avec cette nouvelle entité, a déclaré à la télévision le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, à quelques jours de la tenue attendue d’un référendum sur l’indépendance de cette zone.

« Les accords sur les frontières n’ont de valeur qu’avec le gouvernement central de l’Irak », a affirmé M. Shamkhani, rappelant que la seule entité que reconnaît l’Iran en Irak est « le gouvernement unifié, intégré et fédéral » de Bagdad.

« La sécession de la région kurde d’Irak marquera la fin des accords sécuritaires et militaires entre l’Iran et la région du Kurdistan » autonome, a ajouté M. Shamkhani, un des principaux dirigeants de la République islamique.

La coopération entre Téhéran et le Kurdistan autonome d’Irak a notamment permis un important soutien militaire et logistique de la République islamique aux peshmergas (combattants kurdes) contre les djihadistes du groupe armé État islamique (EI).

L’Iran, qui compte une importante minorité kurde, a dit à plusieurs reprises son opposition au référendum d’indépendance prévu au Kurdistan irakien le 25 septembre, mais s’était contenté jusque-là d’exhorter les autorités de la province autonome à renoncer à leur projet. M. Shamkhani a estimé qu’il était « encore temps » pour le faire.

Une victoire du oui au référendum n’entraînera pas illico l’annonce de l’indépendance du Kurdistan mais constituera un moyen de pression pour arracher au pouvoir central de Bagdad des concessions sur plusieurs dossiers, selon les autorités kurdes. Ces dernières sont d’ailleurs soumises à une pression internationale intense pour renoncer à cette consultation. Dimanche, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a demandé aux dirigeants à travers l’Irak de traiter « avec patience et retenue » la question d’une indépendance du Kurdistan irakien, pour laquelle un référendum est prévu le 25 septembre.

Pour M. Guterres, « une décision unilatérale de tenir un référendum en ce moment amoindrirait les objectifs de vaincre le groupe État islamique, de reconstruction des territoires repris et de faciliter le retour sécurisé, volontaire et digne de plus de trois millions de personnes et de personnes déplacées », a rapporté dans un communiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Antonio Guterres « respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité de l’Irak et considère que toute question entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional du Kurdistan doit être traitée via un dialogue structuré et un compromis constructif », a précisé le porte-parole.

Le Parlement kurde irakien, basé à Erbil, a approuvé vendredi la consultation du 25 septembre, qui concerne quelque 5,5 millions de Kurdes irakiens et avait été annoncée en juin.