La crise des Rohingyas se transportera à l’ONU

La première ministre du Bangladesh s’est envolée samedi pour l’Assemblée générale de l’ONU à New York où elle va appeler à la solidarité internationale face à l’afflux dans le sud du pays de plus de 400 000 Rohingyas fuyant le Myanmar. En trois semaines, le sud du Bangladesh, frontalier du Myanmar, s’est transformé en un des plus grands camps de réfugiés du monde à mesure que les réfugiés rohingyas fuient leur pays, créant une situation humanitaire dégradée. À New York, Sheikh Hasina « va aussi appeler la communauté internationale et l’ONU à faire pression sur le Myanmar pour que soient rapatriés tous les réfugiés rohingyas chez eux », a annoncé son service de presse samedi. L’ONU dénonce déjà une « épuration ethnique » au Myanmar, où l’armée mène une opération de représailles ayant fait fuir ces civils, après des attaques de rebelles rohingyas le 25 août. Quelque 409 000 réfugiés sont depuis arrivés au Bangladesh, selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR).