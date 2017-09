Le gouvernement tombe en Islande

Reykjavik — Le premier ministre islandais, Bjarni Benediktsson, a annoncé vendredi la convocation prochaine de législatives anticipées, les deuxièmes en moins d’un an, après le retrait d’un parti de la coalition de centre-droit qui a fait chuter le gouvernement. Les élections devraient se tenir avant la fin de l’année, vraisemblablement en novembre, un peu plus d’un an après le dernier scrutin provoqué par le scandale des Panama Papers. Avenir radieux, une formation centriste pro-européenne qui ne siège pas au gouvernement mais lui apporte ses voix au Parlement, a annoncé tôt vendredi le retrait du soutien de ses quatre députés, faisant de facto tomber le cabinet Benediktsson. Avenir radieux, dont l’ensemble de la classe politique a emboîté le pas, accuse le premier ministre conservateur d’avoir couvert son père dans un sordide imbroglio judiciaire qui a choqué les Islandais.