Rohingyas: les ONG débordées

Cox’s Bazar, Bangladesh — L’armée du Bangladesh va entrer en scène pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire aux centaines de milliers de réfugiés rohingyas qui fuient les violences de l’armée myanmaraise, accusée par l’ONU de procéder à une épuration ethnique. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont débordées par l’afflux de réfugiés. En trois semaines s’est constitué au Bangladesh l’un des plus grands camps de réfugiés au monde, selon le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR). Des campagnes de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite visant les 150 000 réfugiés âgés de six mois à 15 ans vont commencer samedi, ont fait savoir l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).