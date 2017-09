Les Islandais retourneront aux urnes après la chute du gouvernement

Reykjavik — Le premier ministre islandais a annoncé vendredi la tenue prochaine de législatives anticipées, les deuxièmes en moins d’un an, après le retrait d’un parti de la coalition de centre-droit qui a mis le gouvernement en minorité.



Le scrutin devrait se tenir avant la fin de l’année, vraisemblablement en novembre, un peu plus d’un an après le dernier scrutin provoqué par le scandale des Panama Papers, a précisé Bjarni Benediktsson au cours d’une conférence de presse à Reykjavik.



Avenir radieux, une formation centriste pro-européenne qui ne siège pas au gouvernement mais lui apporte ses voix au parlement, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le retrait du soutien de ses quatre députés, faisant de facto tomber le cabinet Benediktsson.



Avenir radieux accuse Bjarni Benediktsson d’avoir couvert son père dans un sordide imbroglio judiciaire qui a rompu la confiance de ses partenaires politiques et choqué des milliers d’Islandais.



Au cœur du scandale, une disposition légale mais très controversée du code pénal islandais permettant aux détenus ayant purgé leur peine de demander que toute mention à leur casier judiciaire soit escamotée moyennant la caution écrite de trois personnes jugées de bonne moralité.



En vertu de cette loi, un pédophile condamné en 2004 à cinq ans et demi de réclusion pour avoir violé sa fille adoptive de façon quasi quotidienne pendant 12 ans a obtenu une lettre de recommandation du père du premier ministre, Benedikt Sveinsson, un octogénaire considéré comme l’un des entrepreneurs les plus riches d’Islande.



Outre que la pratique est désormais rejetée par une majorité des Islandais, il est reproché à M. Benediktsson d’en avoir été informé dès juillet mais d’avoir maintenu ses partenaires de la coalition dans l’ignorance jusqu’à ce qu’une commission parlementaire s’empare de l’affaire.