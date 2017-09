Un attentat revendiqué par le groupe EI fait 74 morts en Irak

Nassiriya — Au moins 74 personnes ont péri jeudi en Irak dans un double attentat revendiqué par le groupe État islamique (EI), l’attaque la plus sanglante depuis la reprise début juillet de la métropole septentrionale de Mossoul à l’organisation djihadiste. À la mi-journée, plusieurs hommes armés, déguisés en membres des unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi, selon des sources de sécurité, ont ouvert le feu sur un restaurant puis sont montés dans une voiture et se sont fait exploser à un point de contrôle. L’attaque a eu lieu près de la ville de Nassiriya, à 300 km au sud de Bagdad, dans la province de Zi Qar, généralement à l’abri des violences. Elle s’est produite à proximité d’une autoroute régulièrement empruntée par des pèlerins et des visiteurs venus de l’Iran voisin, en route vers les villes saintes chiites irakiennes de Najaf et Kerbala, plus au nord.