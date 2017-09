Le Canada, le G7 et l’Afrique, l’occasion de resserrer un lien distendu

Hôte du G7 en juin prochain, le gouvernement Trudeau inscrira, à l’ordre du jour de ce club sélect, les situations nécessitant l’intervention décisive de la communauté internationale : dégradation des conditions de la sécurité sur tous les continents ; besoin de croissance et d’une répartition équitable de la richesse créée ; élaboration d’un régime juridique conséquent relatif au numérique ; nécessité d’un rééquilibrage des investissements internationaux et lenteur dans la mise en oeuvre des décisions de la COP21, etc.

Dans toutes ces situations, l’Afrique est profondément concernée. En conséquence, le continent devrait occuper une place significative au programme du G7 et, notamment, son besoin du doublement des investissements internationaux, de 45 milliards à au moins 100 milliards annuellement. Alors, et alors seulement, le continent disposera des leviers énergétiques et des infrastructures indispensables à une croissance suffisante pour libérer les Africains des manques qui les écartent du développement et du bien-être. Tout le reste est bavardage.

Ce choix en faveur de l’Afrique contribuerait à la pleine reconnaissance des défis qui se posent aux Africains et à la communauté internationale, à la prise en compte de la transition que « vit » le continent et qui « va dessiner l’avenir du monde », selon la forte expression de Guy Taillefer, éditorialiste au Devoir. On pense notamment au doublement annoncé de la population du continent, de 1,2 milliard à 2,4 milliards de personnes. En 2040-2050, une personne sur quatre sur la planète sera africaine ; plus de 1 milliard d’entre elles vivront dans les villes et des centaines de millions constitueront les nouvelles clientèles des systèmes d’éducation, de santé, de sécurité sociale, de transport et de logement du continent. Trente millions de nouveaux emplois devront être créés annuellement en Afrique pour répondre à la demande d’ici le milieu du siècle.

Ce choix en faveur de l’Afrique atténuerait l’impression d’indifférence à l’endroit du continent, impression ressentie tant à Ottawa que dans les capitales africaines. À moins de considérer la politique d’aide au développement comme un substitut de la politique étrangère, ce qu’elle n’est pas, force est de constater que le gouvernement Trudeau a maintenu le continent dans la parenthèse créée par le gouvernement Harper en son temps.

Le premier ministre n’a pris aucun engagement majeur au Liberia et à Madagascar lors de son passage dans ces pays. Dans le discours portant sur « les priorités du Canada en matière de politique étrangère » de la ministre Chrystia Freeland au Parlement, le continent africain était absent. Enfin, la mise à disposition de 600 militaires canadiens en appui aux missions africaines des Nations unies évoquée par le ministre de la Défense, Harjit Singh Sajjan est demeurée sans suite.

Resserrer le lien Canada-Afrique

Dans la préparation du G7, le gouvernement Trudeau doit démontrer qu’il a pris la mesure de l’évolution du continent, de sa place actuelle et à venir dans les affaires du monde ; du besoin de sa réussite et des conséquences globales de son échec. Cette démonstration pourrait emprunter les voies suivantes :

Création d’un Comité consultatif africain pour la préparation du G7 comprenant des représentants des cinq régions du continent — le Maroc, en train de devenir une vraie puissance en Afrique subsaharienne ; la Côte d’Ivoire comme locomotive économique de l’Afrique de l’Ouest ; le Cameroun, première économie de l’Afrique centrale, constituant en réalité son seul vrai pôle de stabilité ; le Kenya et le Rwanda pour l’Afrique de l’Est en raison de leur élan économique et technologique ; l’Afrique du Sud et le Nigeria pour l’importance actuelle et à venir de leur économie.

Développement d’un Plan de réhabilitation de la présence canadienne en Afrique par : (1) la mise à niveau des ambassades existantes et la mise en place de nouvelles représentations diplomatiques et commerciales là où elles font défaut ; (2) la révision de la politique de visas comprenant les lieux et conditions de leur demande et livraison ; et (3) la mise en place de filières spécialisées pour faciliter l’obtention de visas par les étudiants, les artistes et les gens d’affaires.

Création d’un Groupe canadien d’analyse et de proposition en vue d’éventuelles négociations d’accords commerciaux avec les communautés économiques et les pays du continent.

Rétablissement du Fonds canadien d’investissement pour l’Afrique et son alimentation à la hauteur de 1 milliard de dollars sur cinq ans. Inopérant depuis 2008, ce Fonds pourrait être confié au futur Institut du financement du développement annoncé en mai dernier, et dont le budget est famélique.

Convocation d’un sommet Canada-Afrique, comme l’a fait notre grand voisin après l’Union européenne, la Chine, l’Inde, le Brésil, le Japon, la Turquie, la Corée, l’Iran, etc.

Présence à la tribune de l’Union africaine du chef du gouvernement canadien afin de partager sa vision des affaires du monde avec les responsables politiques des 54 pays du continent, un pays sur quatre dans le monde.

L’annonce et la mise en oeuvre de cet ensemble de politiques permettraient au gouvernement Trudeau d’inscrire à l’ordre du jour du G7 la question du développement du continent avec une crédibilité certaine. Elles contribueraient au resserrement du lien, aujourd’hui distendu, entre le Canada et l’Afrique.