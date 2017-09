Venezuela: nouvelle tentative de dialogue

Saint-Domingue — Des représentants du gouvernement socialiste vénézuélien et de l’opposition se retrouvaient mercredi en République dominicaine, dans une nouvelle tentative pour résoudre la grave crise politique. Invités par le président dominicain Danilo Medina et l’ex-chef du gouvernement espagnol José Luis Rodriguez Zapatero, les délégués du président Nicolas Maduro sont arrivés à un hôtel luxueux de Saint-Domingue et se sont montrés optimistes. « Je peux dire que nous sommes très proches de résoudre beaucoup des points qui sont à l’agenda », a assuré aux journalistes Jorge Rodriguez, mandaté par le gouvernement pour mener ces discussions. Il n’a pas précisé s’il rencontrerait directement les délégués de la Table pour l’unité démocratique (MUD), la vaste coalition regroupant l’opposition. La tentative de pourparlers a été annoncée mardi soir par M. Maduro, une surprise tant les positions semblent irréconciliables.