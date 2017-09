Pyongyang menace Washington de «la plus grande des souffrances»

Photo: Korean Central News Agency via Associated Press

Séoul — La Corée du Nord a averti lundi les États-Unis qu’elle leur infligerait « la plus grande des souffrances et des douleurs » s’ils persistaient à demander que l’ONU durcisse les sanctions à son encontre, après son sixième essai nucléaire. Dans un communiqué reproduit par l’agence de presse officielle KCNA, le ministère des Affaires étrangères avertit que, si Washington « met en place cette “résolution” illégale sur un durcissement des sanctions, la Corée du Nord fera en sorte d’être absolument sûre que les États-Unis en payeront le prix ». Le Conseil de sécurité de l’ONU est appelé par Washington à se prononcer lundi sur de nouvelles sanctions sévères contre la Corée du Nord, accusée de menacer la paix avec ses programmes d’armement nucléaire et conventionnel.