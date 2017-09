Brésil: 16 millions de dollars dans ses valises

Brasília — Un ancien ministre du président brésilien Michel Temer a été écroué vendredi après la récente découverte de plus de 16 millions $US cachés dans des valises et des mallettes qui portaient ses empreintes digitales. Sept compteuses de billets et 14 heures ont été nécessaires aux enquêteurs pour compter les liasses de billets, découvertes mardi. Il s’agit de la plus grande somme d’argent liquide saisie par la police dans l’histoire du pays. Geddel Vieira Lima, 58 ans, avait occupé le poste de secrétaire de la présidence brésilienne jusqu’en novembre 2016. Il avait démissionné après avoir été accusé de trafic d’influence par son collègue de la Culture, Marcelo Calero. Auparavant, de 2011 à 2013, sous la présidence de Dilma Rousseff, M. Lima était vice-président à la Caixa Economica Federal, une banque publique. La saisie a été effectuée dans le cadre d’une enquête sur un système de prêts frauduleux de la part de la Caixa Economica Federal au profit de divers hommes politiques, hauts fonctionnaires et chefs d’entreprises.