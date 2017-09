Au moins quinze morts dans un séisme de magnitude 8,2 au sud du Mexique

8 septembre 2017Sylvain Estibal - Associated Press

Un séisme de magnitude 8,2, le plus fort qu’ait connu le Mexique en un siècle, a frappé la côte Pacifique au sud du pays dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins quinze morts et déclenchant une alerte au tsunami.

« Il s’agit du séisme le plus fort en un siècle », a déclaré le président mexicain Enrique Peña Nieto, depuis le centre national de prévention des désastres, où il a précisé que le séisme était de 8,2 et non de 8,4, comme indiqué dans un premier temps par les autorités.

Le gouverneur de l’État de Chiapas (au sud du pays), Manuel Velasco, a précisé que trois personnes, dont deux femmes, étaient décédées « dans l’effondrement de leur maison ».

Dans l’État de Tabasco (au sud-est du pays), un enfant est également mort dans l’effondrement d’une maison. Un nourrisson qui se trouvait sous assistance respiratoire, est lui décédé à la suite de la coupure d’électricité provoquée par le séisme.

La côte Pacifique du sud du pays se trouvait en alerte au tsunami et des vagues pouvant atteindre 4 mètres étaient attendues. Une partie de la population côtière a été évacuée.

« Le tsunami ne représente pas un risque majeur pour le moment », a déclaré le président Peña Nieto.

Un traumatisme datant de 1985

Le séisme a été ressenti jusque dans la capitale, située à un millier de kilomètres de l’épicentre, et des centaines de personnes paniquées sont sorties avec précipitation dans la rue après le déclenchement de l’alerte sismique, qui prévient d’une secousse imminente, a constaté l’AFP.

L’épicentre de la secousse était situé dans le Pacifique, à environ 100 kilomètres au large de la côte de l’État de Chiapas, selon le centre géologique américain USGS, qui a estimé que le séisme était d’une magnitude de 8,1.

Le président Enrique Peña Nieto a indiqué sur Twitter que « les protocoles de la protection civile » avaient été déclenchés du fait de la puissance de la secousse.

La secousse s’est produite à 23 h 49 locales, surprenant beaucoup d’habitants qui s’apprêtaient à dormir et faisant resurgir le traumatisme du séisme de septembre 1985.

Dans la rue, des gens en pyjama, se protégeant du froid avec des couvertures se massaient sur les trottoirs, alors que les immeubles tremblaient et vacillaient.

« J’ai entendu une détonation […] Les feux de circulation s’agitaient de façon impressionnante », a raconté à l’AFP Mayaro Ortega, une psychologue de 31 ans vivant au nord de la capitale, qui a évacué en toute hâte son immeuble.

« Je conduisais quand ça a commencé à trembler. Le véhicule a été secoué », a indiqué de son côté à l’AFP Cristian Rodriguez, un chauffeur Uber de 28 ans circulant dans la capitale.

Forte activité sismique

Le Centre d’alerte au tsunami du Pacifique a prévenu que l’alerte concernait également les côtes du Guatemala, du Salvador, du Costa Rica, du Nicaragua, du Panama, du Honduras et de l’Équateur.

Le ministre mexicain de l’Éducation, Aurelio Nuno, a annoncé la fermeture vendredi des écoles dans les États d’Oaxaca et de Chiapas.

La secousse a été ressentie jusqu’au Guatemala, où la presse locale a fait état de coupures de courant dans certaines localités de l’ouest, près de la frontière mexicaine.

Le Mexique est situé sur un point de rencontre entre cinq plaques tectoniques et enregistre une forte activité sismique.

En septembre 1985, un tremblement de terre de 8,1 avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10 000 morts. L’épicentre était situé à environ 400 km, sur la côte Pacifique.

Depuis cette tragédie, les autorités mexicaines ont renforcé la réglementation en matière de construction et développé un système d’alerte à l’aide de capteurs situés sur les côtes.