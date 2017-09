Devant l’Acropole, Macron lance son projet de refondation de l’Europe

Athènes — « Je n’ai pas choisi la Grèce par hasard pour une première visite d’État » : Emmanuel Macron s’est appuyé jeudi sur le double symbole de l’Acropole et de la crise grecque pour lancer à Athènes son projet de « refondation démocratique » de l’Europe. « Qu’avons-nous fait de notre démocratie, qu’avons-nous fait de notre souveraineté ? » a lancé le président français à la nuit tombante, avec le Parthénon comme décor, depuis la colline de la Pnyx, en présence du premier ministre grec Alexis Tsipras. « Ce soir, je veux que collectivement nous retrouvions la force de refonder notre Europe, en commençant par l’examen critique sans concession de ces dernières années », a-t-il déclaré. Parmi les réformes que proposera le président français pour soutenir « cette ambition folle de vouloir une Europe plus forte » : un budget et un ministre des Finances de la zone euro, et un Parlement de cette zone. Pour les élections européennes de 2019, il prône la constitution de « listes transnationales ». M. Macron souhaite que s’engage auparavant une vaste consultation des peuples européens durant le premier semestre de 2018.