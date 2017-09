Raids israéliens en Syrie

Damas — L’armée syrienne a accusé Israël d’avoir mené jeudi des frappes aériennes contre l’une de ses infrastructures faisant deux morts, une attaque ayant pu viser un site utilisé par le régime pour produire des armes chimiques. Israël n’a ni confirmé ni démenti ces frappes en territoire syrien voisin, mais son ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a lancé un avertissement voilé à la Syrie et à l’Iran, pays allié du régime syrien et ennemi juré de l’État hébreu. « Nous sommes déterminés à empêcher nos ennemis de porter atteinte, ou même de créer une occasion pour porter atteinte, à la sécurité des citoyens d’Israël, a-t-il dit. Nous ferons tout pour empêcher l’existence d’un corridor chiite de Téhéran à Damas. » La frappe a touché un camp d’entraînement et une branche du Centre de recherches et d’études scientifiques de Syrie (SSRC). Cet organisme est accusé par Washington et d’ex-responsables israéliens d’aider à développer du gaz sarin, une arme qui selon l’ONU a été utilisée pour une attaque meurtrière sur la ville syrienne de Khan Cheikhoun (ouest) en avril.