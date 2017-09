Desmond Tutu critique Aung San Suu Kyi

Photo: Rodger Bosch Agence France-Presse

Johannesburg — L’archevêque sud-africain et Prix Nobel de la paix Desmond Tutu a vivement critiqué jeudi Aung San Suu Kyi, l’exhortant « à intervenir dans la crise qui dégénère » en Birmanie et à protéger la minorité musulmane persécutée par les forces de sécurité. En moins de deux semaines, quelque 164 000 personnes, la plupart des Rohingyas ont fui des violences pour se réfugier au Bangladesh voisin selon l’ONU. Aung San Suu Kyi, qui dirige de facto le gouvernement birman, est critiquée à l’étranger pour son refus obstiné de défendre cette population. « Je suis maintenant vieux, faible et officiellement à la retraite, mais je romps mon voeu de garder le silence en raison de ma profonde tristesse au sujet de la situation désespérée » des Rohingyas, a écrit Mgr Tutu dans une lettre adressée à Aung San Suu Kyi. « Si le prix politique à payer pour votre ascension politique en Birmanie est votre silence, le prix est assurément trop élevé […]. Il est incongru pour un symbole de justice de diriger ainsi un pays. »