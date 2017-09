Une marée humaine dans les rues de Lomé, au Togo

Photo: Pius Utomi Ekpei Agence France-Presse

Une marée humaine de partisans de l’opposition a déferlé mercredi à Lomé et dans dix villes du Togo pour réclamer une alternance politique, dans un pays dirigé depuis 2005 par le président Faure Gnassingbé. D’autres rassemblements sont prévus jeudi dans ce pays de sept millions d’habitants. Amnesty International a estimé à « au moins 100 000 » le nombre de participants dans la capitale, selon son directeur au Togo, Aimé Adi. « C’est du jamais vu, je pense qu’il y a plus d’un million de personnes à Lomé », a de son côté affirmé à l’AFP le chef de file historique de l’opposition, Jean-Pierre Fabre. L’opposition réclame des réformes constitutionnelles (limitation du mandat présidentiel et scrutin à deux tours) promises par le régime, qui n’ont jamais abouti. Le président Gnassingbé a succédé à son père qui a dirigé sans partage le pays pendant 38 ans, à la présidentielle de 2005 avec l’appui de l’armée, ce qui avait entraîné de violentes manifestations et une féroce répression. Il a été réélu en 2010 et en 2015 lors de scrutins vivement contestés par l’opposition.