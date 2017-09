Corée du Nord: Washington réclame «les mesures les plus fortes possibles»

Nations unies — Les États-Unis veulent que l’ONU prenne « les mesures les plus fortes possibles » pour sanctionner le dernier essai nucléaire nord-coréen, a affirmé lundi l’ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley.

« L’heure est venue de cesser les demi-mesures », a lancé la diplomate américaine lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité, en soulignant qu’il y avait « urgence » et que l’approche des Nations unies depuis plus de vingt ans « n’avait pas fonctionné » pour changer l’attitude nord-coréenne.

Nikki Haley n’a toutefois pas précisé dans quels secteurs pourraient s’appliquer de nouvelles sanctions.

Début août, lors de la dernière prise de sanctions, le Conseil de sécurité a fait preuve d’une « unité inhabituelle » concernant la Corée du Nord, a aussi relevé Nikki Haley.

Mais le dirigeant nord-coréen « ne demande qu’une chose, la guerre », a-t-elle ajouté. Et c’est la raison pour laquelle, pour les États-Unis, la proposition russo-chinoise d’un gel des manoeuvres militaires américano-sud-coréennes contre une suspension des programmes d’armement nord-coréens « n’est pas acceptable ». « Nous ne le ferons pas », car « on ne peut baisser la garde », a-t-elle précisé.



L'ONU en quête d'une réponse



Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunissait lundi en urgence pour s’accorder sur une réponse au sixième essai nucléaire nord-coréen, au moment où les appels pour une nouvelle série de sanctions se multiplient.

La rencontre, qui a débuté peu après 10 h 00 à New York, intervient dans un climat particulièrement tendu après le test d’une bombe à hydrogène d’une puissance sans précédent et alors que le régime de Kim Jong-un semble se préparer un nouveau tir de missile balistique.

La bombe avait une puissance estimée à 50 kilotonnes, soit cinq fois plus que le précédent test nord-coréen, et plus de trois fois plus que la bombe américaine lâchée sur Hiroshima en 1945, selon des responsables sud-coréens.

Le Japon a déjà réclamé de nouvelles sanctions contre le régime qui a déjà fait l’objet d’une série de sept trains de mesures punitives. L’ONU a besoin d’« unité », a souligné son ambassadeur Koro Bessho peu avant le début de la rencontre, espérant que Moscou et Pékin soient coopératifs. « Nous ne pouvons plus perdre de temps », a ajouté le diplomate dont le pays avait été survolé mardi dernier par un missile nord-coréen de moyenne portée.

La France comme la Grande-Bretagne ont aussi souligné la nécessité de nouvelles mesures fermes. « La France appelle à une réaction rapide, ferme et unie », a dit l’ambassadeur français, François Delattre. « Le temps nous est compté », a-t-il ajouté, en soulignant aussi que les dernières sanctions, prises début août, devaient être appliquées strictement. « Nous devons maximiser la pression », a-t-il insisté.

Face au nouveau défi à la communauté internationale lancé par Pyongyang, Séoul et Washington ont annoncé le déploiement en Corée du Sud davantage de lance-missiles Thaad (Terminal High-Altitude Area Defense), le bouclier américain qui provoque la fureur de Pékin.

Dans le passé, la Chine, principal soutien de la Corée du Nord et qui reçoit 90 % des exportations nord-coréennes, a souvent été accusée de ne pas appliquer à la lettre les sanctions de l’ONU.

Les Nations unies ont déjà adopté sept trains de sanctions contre Pyongyang.