Tempête «Harvey»: Trump entame une deuxième visite à Houston samedi

Donald Trump est attendu samedi à Houston, au Texas, et à Lake Charles, en Louisiane pour visiter les zones sinistrées où des centaines de milliers d’habitants retournent peu à peu dans des habitations dévastées par la tempête Harvey.

Le président américain, qui viendra ainsi au Texas pour la deuxième fois depuis que la tempête a frappé cet Etat du sud, pourra constater l’ampleur des dommages. La tempête a fait au moins 42 morts et des dégâts estimés entre 30 et 100 milliards de dollars.

La tempête, au départ un ouragan de force 4 à son arrivée voilà une semaine, s’est maintenant largement dissipée, laissant la place à une «dépression tropicale» selon le Centre national des ouragans.

La Maison Blanche a présenté vendredi soir au Congrès une demande pour débloquer 7,85 milliards de dollars en urgence afin de venir en aide aux victimes, selon une lettre du directeur du budget Mick Mulvaney au président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan.

Cette somme est supérieure d’environ deux milliards de dollars à celle évoquée plus tôt dans la journée par un responsable américain ce qui suggère une réévaluation des besoins estimés.

Dans sa lettre, M. Mulvaney ajoute que l’administration compte demander par la suite 6,7 milliards de dollars d’aide supplémentaire et appelle le Congrès à relever le plafond de la dette.

Plus de 100 000 maisons sont endommagées, tandis que 43 500 personnes se trouvent dans des abris et 436 000 foyers ont présenté une demande d’aide, selon cette lettre.

M. Trump a déclaré que dimanche serait «une journée nationale de prière» pour les victimes de la tempête» et adopté un ton optimiste.

