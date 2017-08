L’ex-guérilla des FARC devient le parti Force alternative révolutionnaire commune

Bogota — L’ex-guérilla des FARC, qui a signé la paix après plus d’un demi-siècle de conflit armé en Colombie, a annoncé jeudi que le parti qu’elle doit lancer vendredi s’appellera Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun (Force alternative révolutionnaire commune).

« Notre congrès a décidé à la majorité que le nom du #NuevoPartido [Nouveau Parti] est : Force alternative révolutionnaire commune [FARC] », a écrit le chef de l’ancienne rébellion marxiste, Rodrigo Londoño alias « Timochenko », sur Twitter.

Por decisión mayoritaria en nuestro congreso, se definido como nombre del #NuevoPartido: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. (FARC) — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 31 août 2017

Le nom a été choisi pendant le congrès des FARC, qui se tient depuis dimanche à Bogotá, et ses traductions officielles dans d’autres langues seront annoncées vendredi, a précisé à l’AFP le service de presse des FARC.



Élections en 2018



Quelque 1200 délégués, venus des anciens fiefs des FARC et des zones où les ex-guérilleros ont achevé de déposer leurs armes le 15 août, devaient définir cette semaine le nom, les statuts et les candidats de ce parti aux élections de 2018.



Le leader des FARC a précisé que la décision de conserver l’acronyme FARC, mais en lui donnant une nouvelle signification, a été votée par 628 délégués, 264 lui préférant celui de Nueva Colombia (Nouvelle Colombie).



Ce nouveau parti de gauche et son logo — une rose rouge avec une étoile en son centre, les lettres FARC en vert — seront présentés publiquement vendredi sur la place Bolivar, haut lieu de la politique colombienne au coeur de Bogotá puisque s’y trouvent le Parlement et, à deux pas, le palais présidentiel Casa de Nariño.



Les FARC, issues en 1964 d’une insurrection paysanne et qui ont signé un accord de paix historique en novembre après quatre ans de négociation, arboraient jusque là un blason représentant deux fusils entrecroisés avec un livre.