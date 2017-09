Washington ordonne la fermeture d’un consulat russe

Washington — Le « cercle vicieux » des sanctions et représailles continue entre les États-Unis et la Russie, dont les relations sont au plus bas : Washington a ordonné jeudi la fermeture d’un consulat russe au nom de la « parité », mais Moscou a aussitôt regretté une « escalade ». La Russie a très peu de temps, jusqu’à samedi, pour fermer son consulat général à San Francisco ainsi qu’une annexe de sa chancellerie à Washington et une annexe de son consulat à New York, toutes deux dédiées aux affaires commerciales, a annoncé le département d’État américain.