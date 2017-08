44 morts, 77 000 sinistrés après des pluies torrentielles au Niger

Niamey — Au moins 44 personnes sont mortes au Niger et plus de 70 000 autres sont sinistrées après des pluies torrentielles qui s’abattent depuis juin sur ce pays désertique, selon un nouveau bilan annoncé mercredi par les autorités. « Nous totalisons 44 pertes en vies humaines et le nombre de ménages sinistrés est de 9523, soit 77 225 personnes concernées », a précisé à la radio le directeur de la Protection civile nationale, Boubacar Bako. Les fortes pluies ont également détruit plus de 8000 habitations, dont 7100 maisons et 1054 cases traditionnelles, a comptabilisé le directeur de la Protection civile.