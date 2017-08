Plus de deux millions de musulmans entament le pèlerinage à La Mecque

Plaine d’Arafat, Arabie saoudite — Plus de deux millions de musulmans de 168 nationalités ont entamé mercredi le grand pèlerinage à La Mecque : un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au coeur de la première ville sainte de l’islam et dans ses environs. Au cours de la journée et dans la soirée, des fidèles gagnaient déjà la plaine aride d’Arafat où ils passeront la nuit avant l’ascension du mont qui la domine, point culminant du pèlerinage. Cette année, le pèlerinage est marqué par le retour des fidèles iraniens, absents l’an dernier. Les autorités saoudiennes ont mobilisé d’importants moyens, dont 100 000 membres des forces de sécurité, et se sont dites prêtes à parer à toute éventualité alors qu’il y a deux ans, une gigantesque bousculade avait fait près de 2300 morts.