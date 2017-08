L’armée libanaise s’installe pour la première fois près de la frontière syrienne

Plusieurs dizaines de soldats de la 6e Brigade ont pris les commandes de nouveaux avant-postes sur une chaîne de collines arides, entre le Liban et la Syrie.

L’éviction des djihadistes du groupe État islamique (EI) du nord-est du Liban a permis à l’armée libanaise d’installer, pour la première fois de son histoire, des postes dans cette zone poreuse frontalière de la Syrie.

À l’issue de plusieurs jours de combats contre le groupe EI, l’armée s’est déployée dans Jouroud Ras Baalbeck, une bande de territoire montagneux dont les frontières avec la Syrie en guerre ne sont pas bien délimitées.

« Avant l’arrivée de l’EI, l’armée libanaise n’était pas présente » dans cette zone, explique à l’AFP un militaire des Forces spéciales, dans le cadre d’une visite organisée pour les journalistes.

« Ces routes n’existaient pas. Nous les avons ouvertes afin que nos véhicules puissent passer », explique-t-il en montrant des chemins de gravier sillonnant le terrain vallonné.

Frontière poreuse

Le Liban et la Syrie partagent une frontière de 330 km qui a été, pendant des années, empruntée surtout par des contrebandiers venus vendre du diesel subventionné de Syrie au Liban.

Les troupes syriennes y ont même maintenu une présence, empêchant parfois les agriculteurs libanais de s’occuper de leurs plantations. Avec le déclenchement de la guerre en Syrie il y a six ans, des réfugiés, des rebelles et des djihadistes l’ont franchie pour s’implanter au Liban.

À présent, plusieurs dizaines de soldats, couverts de poussière, ont pris les commandes de nouveaux avant-postes sur une chaîne de collines arides.

« Nous avons arraché le drapeau de Daech [groupe EI] et hissé le drapeau libanais pour la première fois », explique le soldat d’élite sous le couvert de l’anonymat.

« C’est la première fois que l’armée libanaise a une présence fixe dans la zone », a de son côté affirmé à l’AFP un combattant de la 6e Brigade.

Damas et Beyrouth ont signé en 2008 un accord pour démarquer clairement la frontière, mais depuis, aucun progrès n’a été réalisé.

Pour Aram Nerguizian, du Center for Strategic and International Studies aux États-Unis, « l’armée et l’État libanais n’ont jamais été aussi proches de contrôler la frontière avec la Syrie ».

Selon lui, plusieurs des nouvelles positions de l’armée sont installées près de ce que le Liban considère comme la véritable frontière.

Double front

Des soldats décontractés prennent une pause à l’ombre de tentes, d’autres manient des pièces d’artillerie à bord de véhicules militaires surplombant les collines.

Après le début en 2011 du conflit en Syrie, cette partie de la frontière a souvent été la cible d’obus perdus.

En 2014, les djihadistes du groupe EI et leurs rivaux liés à al-Qaïda ont pris le contrôle de territoires des deux côtés de la frontière, y compris la région de Jouroud Ras Baalbeck.

L’armée libanaise a lancé le 19 août son offensive contre le groupe EI dans cette zone et dans le même temps, le Hezbollah chiite libanais et l’armée syrienne ont lancé un assaut séparé du côté syrien.

Un cessez-le-feu a été annoncé sur les deux fronts, dimanche, après un accord négocié entre le Hezbollah et le groupe EI. Il s’est traduit par l’évacuation de centaines de djihadistes et de leurs familles vers Deir Ezzor (est), seule province syrienne encore sous contrôle du groupe EI.

La question du Hezbollah

Dans son offensive, l’armée libanaise avait publiquement affirmé qu’il n’y avait aucune coordination avec le Hezbollah, le plus puissant parti armé au Liban.

Alors que l’armée est considérée comme un symbole de l’unité nationale, l’arsenal du Hezbollah, appuyé par Damas et Téhéran, est source de divisions au Liban, les détracteurs du mouvement l’accusant d’être un État dans l’État.

Lundi soir, son chef, Hassan Nasrallah, a affirmé que le retrait du groupe EI était « un grand succès » pour l’armée et le parti.

Mais d’après M. Nerguizian, le Hezbollah « essaie de s’attribuer rétroactivement le mérite du succès de l’armée libanaise ».

Avec le renforcement de sa présence à la frontière, « la capacité de l’armée à assurer la sécurité pourrait constituer un défi pour le Hezbollah », estime cet expert.

Selon lui, « la guerre contre l’EI au Liban est peut-être terminée, mais la bataille pour la sécurité nationale libanaise vient juste de commencer ».