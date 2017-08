Un attentat en Afghanistan fait au moins cinq morts

Kaboul — Au moins cinq personnes ont été tuées et huit autres blessées dans un attentat suicide mardi matin près d’une agence bancaire dans une rue commerçante du centre de Kaboul, qui a été revendiqué par les talibans afghans. C’est la dernière en date d’une série d’attaques meurtrières dans la capitale afghane. Il y a trois mois, un attentat dévastateur au camion piégé avait frappé le quartier diplomatique de Kaboul, faisant environ 150 morts et 400 blessés, pour la plupart des civils. L’explosion de mardi a été provoquée par un kamikaze vers 10 h heure locale (5 h 30 GMT) à l’extérieur d’une filiale de la banque privée Kaboul Bank à proximité de la place Massoud, a déclaré Najib Danish, un porte-parole du ministère afghan de l’Intérieur. La déflagration s’est produite à un moment où de nombreuses personnes étaient censées se rendre à la banque pour y chercher leur salaire avant la grande fête musulmane de l’Aïd al-Adha ce week-end. Les rémunérations des membres des forces de sécurité et des employés du gouvernement transitent en général par la Kaboul Bank. La rue concernée est une artère très fréquentée qui mène jusqu’à la place Massoud près de l’ambassade des États-Unis, dans le quartier diplomatique.