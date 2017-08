Les États-Unis renforcent la protection de l’espace aérien des pays baltes

Vilnius — Les États-Unis ont déployé mardi des avions de chasse supplémentaires pour patrouiller dans l’espace aérien des pays baltes, membres de l’OTAN, alors que la Russie se prépare à d’importants exercices militaires dans la région, a annoncé le ministre lituanien de la Défense. Sept chasseurs F-15 américains ont atterri mardi dans la base militaire de Siauliai, à deux semaines des manoeuvres russes qui se dérouleront en Russie et au Bélarus et qui inquiètent fortement la Pologne et les pays baltes voisins. Les services de renseignement lituaniens ont averti que « le scénario de l’exercice va simuler un conflit armé avec l’OTAN », mais Moscou souligne qu’il s’agira de manoeuvres « purement défensives » qui ne seront dirigées contre aucun ennemi précis.