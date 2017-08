Une «menace terroriste» force l’annulation d’un concert aux Pays-Bas

23 août 2017Mike Corder - Associated Press

Une camionnette immatriculée en Espagne et contenant des bonbonnes de gaz a été interceptée par les policiers, à Rotterdam.

Un concert du groupe pop-rock américain Allah-Las a été annulé mercredi soir à Rotterdam, aux Pays-Bas, à cause d’une « menace terroriste », a affirmé la police.

L’information a été jugée « suffisamment sérieuse » pour que la police, après discussions avec les organisateurs, décide d’annuler le spectacle.

Le maire de Rotterdam a indiqué un peu plus tard que la police avait intercepté près de l’endroit où devait avoir lieu le concert une camionnette, immatriculée en Espagne, qui contenait des bonbonnes de gaz.



Au cours d’un point de presse improvisé, le maire Ahmed Aboutaleb a indiqué que le conducteur de la camionnette était interrogé par la police mercredi soir.

Évacuation préventive

L’organisateur de l’événement, Rotown, avait indiqué plus tôt sur Twitter que le lieu où devait avoir lieu le concert — un ancien silo à grains — faisait l’objet d’une évacuation préventive à cause d’une menace non précisée.

La télévision néerlandaise a montré des images de policiers lourdement armés près du « Maassilo ».

Cet incident survient moins d’une semaine après deux attaques au véhicule-bélier en Espagne revendiquées par le groupe État islamique (EI), qui ont fait 15 morts. La police continue à enquêter sur les possibles ramifications internationales de la cellule, et notamment sur les déplacements à l’étranger, en France et en Belgique notamment, de plusieurs de ses membres.

Cette cellule préparait en effet une attaque de plus grande ampleur. Sous les décombres d’une maison à Alcanar, au sud de Barcelone, les policiers ont ainsi découvert 120 bonbonnes de gaz et des traces de substances habituellement utilisées pour fabriquer du TATP, un explosif prisé par l’EI.

Un nom qui divise

Le groupe de Los Angeles n’a pas répondu aux courriels qui lui demandaient de commenter l’incident.

Dans une entrevue au quotidien britannique The Guardian, l’an dernier, les membres du groupe Allah-Las expliquaient qu’ils avaient choisi de prendre le nom d’« Allah » (Dieu, en arabe) parce que « ça sonnait sacré », sans se douter que cet emprunt pourrait blesser certains musulmans.

Le guitariste et chanteur principal du quatuor, Miles Michaud, a soutenu que le groupe avait depuis reçu plusieurs courriels de musulmans, des États-Unis et d’ailleurs dans le monde, qui se disaient mécontents de ce choix.

Allah-Las était de passage à Montréal en septembre 2016 à La Tulipe, puis en mars dernier au Théâtre Rialto.