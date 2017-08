Séisme en Italie: les trois enfants piégés secourus sont sains et saufs

Ischia — Les secouristes italiens ont tiré un à un mardi trois frères piégés sous les décombres après un séisme de magnitude 4,0 qui a fait deux morts lundi soir à Ischia, une île très touristique au large de Naples. Le plus jeune, Pasquale, âgé de sept mois, a été secouru peu avant 4 h (2 h GMT). Son frère Mattias, sept ans, est sorti vers 10 h 30 (8 h 30 GMT). Peu avant 13 h (11 h GMT), c’est Ciro, 11 ans, qui a été extrait sous les applaudissements des secouristes, après être resté bloqué 16 heures. En revanche, une femme âgée est morte, tuée dans la rue par des débris tombés d’une église, ont annoncé les autorités, ajoutant que le corps vraisemblablement sans vie d’une autre personne a été repéré dans des décombres. Les dégâts se concentraient sur Casamicciola et Lacco Ameno, dans le nord de cette île de 47 km2 située au large de Naples et densément peuplée : 62 000 habitants au cours de l’année mais beaucoup plus l’été. Plusieurs immeubles se sont effondrés et d’autres présentaient de larges fissures menaçantes. Une quarantaine de personnes ont été blessées, pour la plupart légèrement.