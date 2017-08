Attentats en Catalogne: la traque du fugitif, peut-être armé, s’étend à l’Europe

Les 15 morts des attentats identifiés

L’identification des victimes est terminée, a annoncé le responsable des affaires de Justice de Catalogne, Carles Mundó.

Il s’agit de six Espagnols dont une femme avec la double nationalité argentine et un enfant, de trois Italiens, un Canadien, une Belge, deux Portugaises, un(e) Américain(e), et un Australo-Britannique de sept ans.

Neuf personnes étaient encore entre la vie et la mort lundi, et 10 blessés dans un état grave.

Le bilan aurait pu être encore plus lourd puisque les conspirateurs s’apprêtaient à commettre « un ou plusieurs attentats » de « manière imminente », selon le major Trapero. Un raté a entraîné la déflagration qui a détruit à Alcanar la maison où ils préparaient des explosifs depuis environ six mois.

Martine Groby, une retraitée française de 61 ans voisine de la villa, a raconté avoir vu depuis avril quatre hommes, « qui parlaient tous français », aller et venir en déchargeant avec méfiance des marchandises.

L’inspection de leur repaire a permis de découvrir au moins 120 bonbonnes de gaz butane, des substances explosives, y compris des traces de composants de TATP, explosif prisé des djihadistes du groupe État islamique (EI) qui a revendiqué les attentats. Le TATP, surnommé par les djihadistes « la mère de Satan », se fabrique avec des ingrédients en vente libre.

Une manifestation de la communauté musulmane contre le terrorisme était prévue lundi soir à Barcelone, alors que des graffiti hostiles ont été découverts sur quelques mosquées en Espagne.