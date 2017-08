Collision en mer: dix marins portés disparus

Singapour — Au moment d’écrire ces lignes, dix marins étaient portés disparus et cinq étaient blessés à la suite d’une collision entre un destroyer américain et un pétrolier tôt lundi matin à l’est de Singapour, a annoncé la US Navy. Le destroyer lance-missile USS John S. McCain est entré en collision avec le navire marchand Alnic MC, à l’est de Singapour et près du détroit de Malacca aux premières heures de la matinée, a précisé la US Navy dans un communiqué. « Les premiers rapports indiquent que le USS John S. McCain a subi des dommages à bâbord arrière », selon le document. « Les opérations de recherche et de secours ont débuté en coordination avec les autorités locales », ajoute la US Navy. La collision s’est produite à 5 h 24, heure locale, alors que le destroyer se dirigeait vers le port de Singapour.