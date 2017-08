Des enfants de Gaza découvrent Jérusalem pour la première fois

Jérusalem — Des dizaines d’enfants palestiniens de la bande de Gaza ont pu visiter dimanche Jérusalem pour la première fois de leur vie dans le cadre d’un programme d’échange dirigé par une agence de l’ONU, a constaté un journaliste de l’AFP.

Ainsi, 91 enfants, âgés de 8 à 14 ans, ont passé la frontière entre Gaza et Israël pour se rendre à Jérusalem, selon l’agence de l’ONU pour l’aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA).

Les enfants ont visité l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et l’église du Saint Sépulcre — site le plus saint du christianisme, car c’est là, selon la tradition chrétienne, que le Christ a été crucifié avant d’être mis au tombeau et de ressusciter —, deux sites situés dans la vieille ville de Jérusalem, occupée et annexée par Israël.

La majorité des enfants qui ont participé à cette visite ne sont jamais allés à Jérusalem située à 75 kilomètres environ de la bande de Gaza, selon le directeur des opérations de l’UNRWA en Cisjordanie, Scott Anderson.

Les enfants ont pris des photos et prié à l’esplanade des Mosquées, selon le journaliste de l’AFP. « Ils étaient fous de joie », a raconté M. Anderson.

Le groupe va visiter plusieurs villes de Cisjordanie avant de rentrer vendredi dans la bande de Gaza.

Autorisations nécessaires

Les habitants de la bande de Gaza ont besoin d’autorisations d’Israël pour se rendre en Cisjordanie occupée et à Jérusalem.

Le mouvement islamiste Hamas a pris le pouvoir par la force en juin 2007 à Gaza, arrachant le contrôle du territoire palestinien aux forces du président palestinien Mahmoud Abbas, dont l’Autorité palestinienne contrôle la Cisjordanie occupée.

Après ce coup de force, Israël a imposé un blocus à la bande de Gaza.

Depuis 2013, l’Égypte, le seul autre pays avec lequel Gaza partage une frontière, a presque complètement fermé son point de passage avec la bande de Gaza et détruit des centaines de tunnels de contrebande, qui constituaient une bouée de sauvetage vitale pour l’économie tout en étant utilisés par le Hamas pour faire passer des armes.

La bande de Gaza est un territoire étroit — à peine 40 km de long et 10 km de large — coincé entre Israël, l’Égypte et la Méditerranée orientale.

Dans un rapport publié en 2012, l’ONU prédisait que l’enclave palestinienne deviendrait « invivable » d’ici 2020 si rien n’était fait pour alléger le blocus.

Selon l’UNRWA, le programme d’échange a permis aussi à 38 enfants de Cisjordanie de visiter la bande de Gaza il y a quelques semaines.