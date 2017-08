Gaza: 120 000 jeunes ont participé aux camps d’entraînement du Hamas

Khan Younès (Territoires palestiniens) — Le Hamas a organisé vendredi dans la bande de Gaza une cérémonie de clôture pour un groupe d’adolescents faisant partie des quelque 120 000 filles et garçons ayant participé cet été aux camps d’entraînement controversés du mouvement islamiste palestinien. La cérémonie, en l’honneur d’un millier d’adolescents ayant pris part à cet entraînement militaire dans des camps de Khan Younès dans le sud de l’enclave palestinienne, fait partie de la stratégie du Hamas pour préparer la jeunesse à un éventuel conflit armé avec Israël. Âgés de 15 à 18 ans, ces combattants en herbe sont formés pendant une semaine à l’utilisation d’armes à feu et aux techniques de combat. Ces camps organisés chaque été sont très critiqués par des groupes de militants des droits de l’Homme, qui dénoncent une militarisation forcée de la société gazaouie et une atteinte aux droits des enfants.