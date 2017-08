La police abat cinq «terroristes présumés» au sud de Barcelone

Treize personnes avaient été tuées et plus d’une centaine blessées, plus tôt jeudi, dans un attentat à la camionnette-bélier, à Barcelone.

Barcelone — Six civils et un policier ont été blessés tôt vendredi quand une voiture a foncé dans la foule dans la station balnéaire de Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone, avant d’être arrêtée par les tirs de la police, ont indiqué les autorités.



« Les terroristes présumés circulaient dans une Audi A3 et ont apparemment renversé plusieurs personnes avant de se heurter à une patrouille des Mossos d’Esquadra [la police régionale de Catalogne] et la fusillade a commencé », a annoncé un porte-parole du gouvernement régional.



Quatre des occupants de la voiture ont été tués et un cinquième blessé, a confirmé la police, qui avait auparavant annoncé avoir abattu ces « quatre terroristes présumés ».



Attaque liée à celle de Barcelone



La police a fait savoir sur son compte Twitter qu’elle considérait cette attaque comme liée à l’attentat qui a fait 13 morts et une centaine de blessés jeudi à Barcelone. Une camionnette avait foncé dans la foule et son conducteur avait réussi à s’enfuir.

Trabajamos con la hipótesis de que los terroristas abatidos estarían relacionados con los hechos registrados en #Barcelona y #Alcanar — Mossos (@mossos) 18 août 2017

Sur Twitter, la police catalane affirme que « la situation est sous contrôle » et que l'opération policère suit son cours, notamment afin de déterminer si les terroristes présumés portaient des ceintures d'explosifs.



Des démineurs étaient à pied-d’oeuvre pour procéder à des explosions contrôlées au cas où « les terroristes » auraient transporté des explosifs.

We're still working in #Cambrils. Situation under control. 4 perpetrators shot and 1 injured who is detained. Keep safe, follow our tips — Mossos (@mossos) 18 août 2017

Un des civils blessés est dans un état critique, ont annoncé les services d’urgence de Catalogne sur leur compte Twitter.



Selon le correspondant de la radio Cadena Ser, plusieurs rues de la commune étaient barrées et des gens étaient confinés dans des restaurants et des lieux de divertissement.

Dans une vidéo amateur mise en ligne par un média local, on pouvait entendre plusieurs tirs d’armes à feu au milieu des sirènes de police.



D’autres détails suivront.