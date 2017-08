La Sierra Leone enterre les victimes des coulées de boue

Freetown — La Sierra Leone continuait jeudi à enterrer les dizaines de victimes tuées par les coulées de boue qui ont dévasté la capitale il y a quelques jours, alors que de nouvelles précipitations sont attendues. Plus de 300 personnes sont mortes et quelque 600 autres manquent apparemment à l’appel. Résidants, soldats et secouristes fouillent toujours, parfois à mains nues, des tonnes de boue et de débris. L’ONU rapporte que 150 corps ont été enterrés dans une fosse commune. Les coulées de boue et les inondations ont frappé tôt lundi, dans la foulée de pluies diluviennes. Plusieurs victimes ont été emprisonnées chez elles dans les quartiers pauvres de Freetown et dans les secteurs voisins. Un tiers des morts sont des enfants et des milliers de personnes ont perdu leur toit. Le bureau du président Ernest Bai Koroma a indiqué que ces corps seront enterrés de manière « digne » au cours des prochains jours. Le gouvernement a ajouté que des plans d’urgence ont été activés pour essayer d’empêcher l’éclosion d’épidémies de maladies comme le choléra. La Sierra Leone a aussi demandé l’aide de la communauté internationale.