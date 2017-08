MH370: trois nouvelles zones de recherche ciblées

Canberra — Des chercheurs croient avoir trouvé trois zones précises de l’océan Indien où pourrait se trouver l’épave du vol MH370 qui a disparu il y a plus de trois ans. L’analyse de l’Organisation du Commonwealth pour la recherche scientifique et industrielle (CSIRO), une agence scientifique australienne, s’appuie sur des images captées par des satellites français. Les coordonnées ciblées par le CSIRO pourraient servir de point de départ à une reprise éventuelle des recherches dans la zone de 25 000 kilomètres carrés déterminée par des experts, en novembre, comme le secteur où gît probablement l’épave du Boeing 777 et les restes des 239 personnes qui se trouvaient à bord.