Combattre le fascisme

Il faut vraiment être en perte de repères complet pour mettre les racistes et les antiracistes sur le même niveau. Comme le fait Donald Trump, mais aussi des animateurs de radio-poubelle. Quelle époque étrange, complètement amnésique, vivons-nous. Dans cette époque formidable, les intégristes musulmans du groupe EI et les milices démocratiques des YPG s’équivalent. Les néonazis d’Atalante sont aussi violents que les anarchistes pleurant les violences de Charlottesville. Et les antiracistes auraient leur part de responsabilité dans la montée de l’extrême droite.

De mon côté, je garde une pensée pour le bataillon Mackenzie-Papineau, qui a combattu bravement les fascistes dans la guerre civile espagnole. J’ai aussi une pensée pour des proches qui ont combattu le nazisme à la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens combattaient l’extrême droite comme la gangrène qu’elle est, l’arme au poing. Je me souviens.