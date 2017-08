Attentats suicides au Nigeria: 28 morts, plus de 80 blessés

Kano, Nigeria — Trois femmes kamikazes se sont fait exploser mardi dans une ville à 25 kilomètres de Maiduguri, la capitale de l’État du Borno, dans le nord-est du Nigeria, faisant 28 morts et plus de 80 blessés, selon des sources locales. « Trois femmes ont déclenché leurs ceintures explosives juste à l’entrée d’un camp de déplacés [dans la ville de Mandarari] faisant 28 morts et 82 blessés », a rapporté Baba Kura, membre des milices civiles qui lutte contre le groupe djihadiste de Boko Haram. « La première femme a déclenché sa ceinture vers 18 h [17 h GMT] dans le marché qui se trouve à l’entrée du camp », raconte ce témoin de la scène. « Cela a créé de la panique, et les commerçants étaient en train de fermer leur boutique quand deux autres femmes se sont fait exploser, causant la majeure partie des morts et des blessés », poursuit M. Kura. Mandarari se trouve dans le district de Konduga, à quelques kilomètres de la capitale de l’État du Borno, district qui a été la cible récente de nombreuses attaques du groupe de Boko Haram.