Syrie: les É.-U. «horrifiés» par le meurtre des sept Casques blancs

Photo: Omar Haj Kadour Agence France-Presse

Washington — Les États-Unis se sont dits « horrifiés » dimanche après la mort de sept Casques blancs, secouristes syriens tués la veille par des inconnus à Sarmine, dans la province d’Idleb, dans le nord de la Syrie. Samedi, des assaillants avaient fait irruption à l’aube dans le centre de la Défense civile à Sarmine et ouvert le feu, tuant les sept volontaires. La porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert a exprimé dimanche ses condoléances aux familles des victimes. « Nous sommes tristes et horrifiés d’apprendre ces meurtres brutaux de sept Syriens de la Défense civile, plus connus sous le nom de Casques blancs », a-t-elle déclaré. « Ces actes lâches commis par des hommes masqués ont pris la vie de volontaires qui oeuvraient sans relâche comme premiers secours pour sauver des vies dans un contexte extrêmement dangereux », a-t-elle ajouté.