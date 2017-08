Corée du Nord: le président chinois contacte Donald Trump

Séoul — Lors d’un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump, le président chinois Xi Jinping a fait appel à la modération dans les propos dans le conflit qui oppose les États-Unis à la Corée du Nord.

M. Xi a demandé aux deux parties d’éviter les mots et les actions qui pourraient envenimer la situation.

La Chine privilégie le dialogue pour résoudre les différends, alors que le président Trump et les autorités nord-coréennes se sont lancés tour à tour des menaces et des avertissements depuis quelques jours.

Le président chinois estime que son pays et les États-Unis ont des intérêts communs dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne, et que seule la négociation pourra maintenir la paix et la stabilité.



Appels à la retenue



Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a pointé samedi la responsabilité du régime de Kim Jong-Un dans la « crise » entre la Corée du Nord et les États-Unis, assurant travailler avec ses partenaires pour trouver une « issue diplomatique ».



« Le régime nord-coréen est à l’origine de ce problème, et doit le résoudre », a-t-il écrit sur Twitter.



The North Korean regime is the cause of this problem and they must fix it — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 août 2017

The international community is shoulder to shoulder in ensuring North Korea stops its aggressive acts. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 août 2017

We are working with the US and our partners in the region to bring this crisis to a diplomatic end. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 août 2017

« La communauté internationale est unie pour s’assurer que la Corée du Nord mette fin à ses opérations agressives ».« Nous travaillons avec les États-Unis et nos partenaires dans la région pour trouver une issue diplomatique à la crise ».​Cette déclaration intervient en pleine recrudescence des tensions entre Pyongyang et Washington.La Maison-Blanche a affirmé samedi que les forces américaines étaient prêtes à protéger les États-Unis et particulièrement l’île de Guam, tandis que la Corée du Nord a annoncé qu’elle projetait de lancer des missiles à proximité de cette île américaine du Pacifique.De son côté, le président français Emmanuel Macron a appelé à « prévenir toute escalade des tensions ».