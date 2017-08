L’Inde renforce sa présence militaire à la frontière chinoise

New Delhi — L’Inde a augmenté sa présence militaire le long de sa frontière nord-est avec la Chine, alors qu’un différend frontalier dans une zone stratégique contestée sur le plateau himalayen suscite une forte tension entre les deux pays. L’Inde n’a pas procédé au déploiement d’effectifs supplémentaires dans la zone située à la frontière entre l’Inde, la Chine et le Bhoutan, où quelque 350 militaires indiens et des soldats chinois observent depuis près de sept semaines un face-à-face tendu. Un différend frontalier oppose les deux pays depuis que l’Inde a envoyé des soldats en juin dernier sur cette zone stratégique revendiquée par la Chine comme par le Bhoutan pour bloquer le chantier de construction d’une route par l’armée chinoise.