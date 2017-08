Les ennemis de mes ennemis...

J’ai été assez estomaquée ce matin de voir que Le Devoir a soudain rejoint le festival médiatique « spontané » de célébration de la droite vénézuélienne. Influence de l’Agence France-Presse à la source de laquelle il s’abreuve un peu trop ? Les échecs et les dérives dangereuses de Maduro semblent avoir effacé d’un coup de baguette magique ceux de l’opposition politique locale, une bande certainement pas moins vautours ni moins corrompue et mafieuse que le gouvernement qu’elle pourfend devant une communauté internationale attendrie aux larmes par la violence faite au libre marché — et certes, accessoirement, à la population locale.

Le Devoir aurait-il rapporté ainsi, sans aucune distance critique, les propos d’une femme déplorant des politiques ayant « installé des désirs de revanche parmi les plus pauvres » si l’interviewée avait été une représentante, même modérée, du Parti républicain américain ? Je supplie mon journal de rester un peu mieux fidèle aux idéaux de justice et d’objectivité dont je le crois toujours habité.

Réponse de la journaliste

Dans sa couverture de l’actualité vénézuélienne au cours des trois derniers mois, Le Devoir s’est adressé à une multitude d’intervenants, d’horizons divers. Devant une réalité hautement polarisée, il va de soi que les propos que nous rapportons ne font pas l’unanimité. Dans l’entrevue en question, nous laissons une figure de l’opposition vénézuélienne commenter des faits. Nous n’avons pas manqué de situer cette personne sur l’échiquier politique ni de mentionner la controverse dont elle a fait l’objet. Votre liberté de lectrice de ne pas être d’accord avec ses propos — et de le faire savoir — demeure fondamentale. Notre devoir de journaliste en est un d’honnêteté, nous ne croyons pas y avoir ici manqué.

Le 11 août 2017