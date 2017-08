Le bluff dangereux

Donald Trump et Kim Jong-un font la paire. Posologie pour une sortie de crise : cesser au préalable d’exiger de la Corée du Nord qu’elle se dénucléarise (ça n’arrivera pas dans l’ordre actuel du monde), rouvrir les canaux de communication, conclure avec Pyongyang un accord à l’iranienne sur le nucléaire.

Ce scénario, le président américain refuse pour l’heure de l’envisager, lui pour qui la seule stratégie semble entièrement passer par l’escalade verbale. Mardi, M. Trump a promis « le feu et la colère » au régime nord-coréen s’il ne renonce pas à l’arme nucléaire, avant d’en remettre mercredi matin en déclarant que l’arsenal américain était « plus fort et plus puissant que jamais auparavant ». Affrontement drôlement puéril, si inquiétant et dangereux soit-il. M. Trump aurait intérêt à se mettre au diapason de la réalité internationale ; il préfère exciter sa base électorale — qui s’effiloche.

Le jeune Kim Jong-un ne s’en laisse pas imposer, qui a multiplié les gestes de défi aux États-Unis depuis la navrante arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche, enchaînant les tests de missile. Il y a un peu plus d’un mois, le jour de la fête nationale américaine, la Corée du Nord réussissait pour la première fois un tir de missile balistique intercontinental capable de toucher l’Alaska. Mardi soir, Pyongyang a surenchéri en menaçant d’effectuer des tirs près des installations militaires américaines sur l’île de Guam, dans le Pacifique, pendant que des spécialistes du renseignement militaire américain affirmaient le même jour être parvenus à la conclusion que les Nord-Coréens étaient dorénavant en mesure d’embarquer dans leurs missiles des ogives nucléaires miniaturisées. Preuve que la Corée du Nord peut de plus en plus prétendre au statut de puissance nucléaire et que cette réalité devient difficile à renverser.

On estime que la guerre de Corée (1950-1953) a fait plus de 800 000 morts parmi les militaires coréens du Nord et du Sud, deux millions de victimes civiles et trois millions de réfugiés. La péninsule fut dévastée par les combats et les bombardements. Séoul et Pyongyang furent massivement détruites. Les consciences en sont encore marquées dans cette région du monde où la guerre froide n’a jamais pris fin.

Reste qu’en matière d’escalade rhétorique, les propos que vient de tenir le président américain sont assez inédits dans l’histoire récente. Le New York Times signalait mercredi qu’ils faisaient écho à ceux tenus en 1945 par le président Harry Truman après cet affront épouvantable à l’humanité que fut le bombardement d’Hiroshima : à moins que les Japonais ne capitulent, avait-il déclaré, « ils peuvent s’attendre à une pluie de ruines du haut des airs, comme on n’en a jamais vu sur cette Terre ». Le Japon ne possédait pas l’arme nucléaire, la Corée du Nord, si.

Aussi, calquant l’enflure verbale à laquelle nous a habitués le régime nord-coréen, M. Trump pose le geste incroyablement irresponsable d’évoquer la possibilité d’une déflagration. Son secrétaire à la Défense, James Mattis, a poussé plus loin la menace en avisant mercredi Pyongyang que ses « actions pourraient mener à la fin de son régime et à la destruction de son peuple ».

Le bluff rendra-t-il Kim Jong-un plus coopératif ? Car de bluff il ne peut que s’agir. Militairement, le fait est que l’arsenal nord-coréen est aujourd’hui trop diversifié pour que des frappes conventionnelles soient réellement efficaces. Les spécialistes font valoir au demeurant qu’il faudrait plusieurs mois avant que les États-Unis soient prêts à lancer une opération d’envergure. De son côté, le dictateur nord-coréen ne peut pas ne pas savoir qu’il n’a aucun intérêt à attaquer les États-Unis. La riposte serait effrayante. Kim Jong-un est dangereux. Mais est-il suicidaire ?

De nouvelles sanctions viennent d’être votées par le Conseil de sécurité de l’ONU, les plus sévères jamais adoptées. Des mesures qui pourraient coûter à Pyongyang le tiers de ses revenus d’exportation. Que la Chine se soit théoriquement ralliée y changera-t-il quelque chose ? Sous sanctions depuis 2006, la Corée du Nord n’a pourtant jamais rien cédé. Les moins pessimistes relèvent en revanche que la nouvelle résolution fait état d’une volonté claire de relancer les pourparlers de paix à six — Chine, Russie, États-Unis et les deux Corées — qui sont dans les limbes depuis 2009. C’est dire peut-être que, derrière le dangereux poker qui se joue présentement, la Maison-Blanche fait une ouverture. Il y aurait là un augure de normalisation et de désescalade.