Pendant que leur peuple crève littéralement de faim, le ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigue et Stéphanie Auguste, ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, se pavanent à Montréal en signe de solidarité, disent-ils. « Ils sont Haïtiens, bien sûr ils peuvent revenir en Haïti », déclare le ministre Rodrigue. Il convient cependant qu’il serait difficile pour Haïti de gérer la venue des ressortissants de cette soudaine vague. « On doit encore se remettre sur la bonne voie après le séisme de 2010 », dit-il.

Loin de moi l’idée de me déclarer soudainement expert en politique étrangère, mais force est d’admettre que ces deux ministres seraient bien plus utiles en Haïti. Ils devraient tenter de tout faire afin que leur peuple cesse de fuir ce pays où la soif du pouvoir politique l’emporte sur le bien-être de la population.

Veulent-ils simplement se donner bonne conscience en démontrant qu’ils se soucient du sort réservé aux migrants haïtiens ? Si tel est vraiment le cas, M. Rodrigue et Mme Auguste devraient, dès leur retour dans leur pays, mobiliser la classe politique, la population, ainsi que les politiciens de tous les pays afin de reconstruire ce pays le plus rapidement possible et de donner les moyens aux Haïtiens pour qu’ils puissent enfin se prendre en main. La fierté d’un peuple réside dans son épanouissement.