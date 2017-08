Venezuela: l’armée est-elle en train de lâcher Maduro?

Pour les experts, l’incident de dimanche est le reflet d’un certain malaise au sein de la puissante armée vénézuélienne, appelée depuis des mois par l’opposition à la rejoindre.

Au lendemain de l’« attaque terroriste » contre une base militaire, survenue dimanche dans des conditions confuses, le doute planait sur la loyauté de l’armée vénézuélienne, principal soutien du président Nicolas Maduro dans la violente crise politique que traverse le pays.

Dimanche pendant plus de trois heures, une vingtaine d’hommes ont attaqué le fort Paramacay à Valencia, troisième ville du pays. Selon le président Maduro, deux assaillants ont été tués, huit arrêtés dont un ex-militaire, une dizaine d’autres prenant la fuite après s’être emparés d’armes.

Qualifiée de « terroriste » par M. Maduro, qui dénonce un complot de la droite et de Washington pour le renverser, elle soulève des doutes sur l’allégeance de l’armée, pièce centrale de l’échiquier politique vénézuélien. Lundi, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, a nié qu’il s’agisse d’une « insurrection militaire », dévoilant les photos des « civils » arrêtés.

« Il n’y a eu aucun soulèvement, c’est un mensonge politique » de dire le contraire, a également assuré le numéro deux du chavisme, Diosdado Cabello, rejetant les affirmations du camp adverse.

Pour les experts, l’incident de dimanche est pourtant bien le reflet d’un certain malaise au sein de la puissante armée vénézuélienne, appelée depuis des mois par l’opposition à la rejoindre. « Cela indique le mécontentement croissant dans les rangs moyens de la police et de l’armée, même si le haut commandement militaire reste allié au gouvernement », commente Diego Moya-Ocampos, analyste du cabinet britannique IHS. « On peut s’attendre à de nouveaux incidents à mesure qu’augmente ce malaise. »

L’action de dimanche aurait été menée par le capitaine Juan Caguaripano, apparu peu avant l’attaque dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où il se dit « en rébellion légitime » contre « la tyrannie assassine de Nicolas Maduro ». « Nous ne sommes ni terroristes ni paramilitaires », a confié le capitaine Javier Nieto Quintero, passé à la clandestinité, qui dit faire partie du mouvement du capitaine Caguaripano.

En mai, l’ex-candidat à l’élection présidentielle Henrique Capriles, l’un des meneurs de l’opposition, avait affirmé qu’environ 85 militaires avaient été arrêtés pour avoir contesté la « répression » des manifestations.