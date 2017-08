Le modéré Hassan Rohani a officiellement pris ses fonctions samedi pour un deuxième mandat présidentiel dans un contexte toujours aussi compliqué. Réélu en mai dernier avec 57 % des voix dès le premier tour, l’homme dispose indéniablement d’un important capital de sympathie au sein de la société iranienne, porté par la conclusion en 2015 de l’accord international sur le nucléaire et ses promesses de détente culturelle et de régénération d’une économie nationale affaiblie par des années de sanctions. Le défi n’en reste pas moins entier : comment tenir promesse alors que les faucons du régime — nommément les Gardiens de la révolution — tiennent l’essentiel des leviers de l’économie et exercent une influence centrale dans les dynamiques militaires régionales ?

Téhéran est au coeur des luttes de pouvoir qui déchirent la région — en Irak, en Syrie et au Yémen, mais aussi en Afghanistan où un mariage contre nature lie maintenant les Gardiens de la révolution (chiites) aux talibans (sunnites) pour déstabiliser l’Afghanistan et empêcher son fragile État de tenir sur ses jambes. Un micmac de conflits sanglants devant lequel les États-Unis ont décidé, depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, que la meilleure chose à faire était de soutenir bec et ongles la dictature saoudienne et de redoubler d’agressivité à l’égard de l’Iran.

M. Trump étant en toute chose un homme qui n’y connaît rien, sa politique belliqueuse à l’égard de l’Iran pèche par confusion dangereuse. Pour être utile, il aurait intérêt à cibler son hostilité contre les durs du régime, plaide dans une tribune au magazine en ligne The Iranian l’ancien diplomate Mehrdad Khonsari. C’est l’évidence. Car l’avenir du pays, dit ce monsieur, va grandement dépendre de l’issue du bras de fer — inégal — auquel se livrent le gouvernement Rohani et les faucons qui, bénéficiant pourtant d’un très faible soutien populaire, tiennent le pays en laisse depuis 38 ans.

On connaît mal l’Iran et, le connaissant mal, on le réduit au carcan de son régime théocratique. De l’ex-président Mohammad Khatami (1997-2005) à Hassan Rohani s’exprime pourtant de plus en plus au sein de la société iranienne — parmi ses jeunes, son intelligentsia et dans une grande partie de ses lieux de pouvoir, y compris religieux — le besoin de voir le pays jeter des ponts.

À défaut, le pouvoir est aux minorités bruyantes qui les font tomber. C’est beaucoup attendre de M. Trump qu’il raffine son approche. Aux autres puissances, donc, de se coaliser pour contrebalancer ces errements. Son second mandat s’amorçant, M. Rohani a bien besoin qu’on l’épaule.